vrijdag 22 maart 2024 om 17:32

Jasper Stuyven tankt vertrouwen: “Willen onze voet naast Visma | Lease a Bike zetten”

Video Lidl-Trek speelde een hoofdrol in de voorfinale van de E3 Saxo Classic. Met name de collectieve sterkte op de Taaienberg was indrukwekkend, uiteindelijk resulteerde dat ook in een tweede plaats voor Jasper Stuyven.

“Ik denk dat we met de ploeg super gereden hebben. Het belangrijkste punt van de Taaienberg. Het was mooi ploegwerk, en het was goed dat we met Mads (Pedersen, red.), Alex (Kirsch, red.) en Toms (Skujins, red.) met een mooi aantal renners in de finale zaten. Dan is het heerlijk dat ik op het podium kan staan”, zegt de Leuvenaar achteraf bij Sporza.

Wat was daarna dan het plan? “Om vooral niet in de verdediging te geraken, offensief te koersen. We hebben ook geprobeerd om te anticiperen. Ik heb een aantal keer geprobeerd, Mads ook. Maar dan heb je Mathieu die erop en erover gaat op het moment van de waarheid. In de mate van het mogelijke hebben we het goed gedaan.”

Stuyven kwam uiteindelijk in een groep van vijf terecht achter de twee topfavorieten. “We draaiden met z’n vieren goed rond, met Matteo Jorgenson in het wiel. Vlak na de bocht op de grote steenweg vond ik het een goed moment om aan te vallen. Het was wel lastig, ik was blij als ik bij Wout kwam. En nog blijer dat hij nog even overnam. We zaten beiden op de limiet.”

Stuyven spreekt van een moraalboost. “Vorig jaar kwam ik niet in de finales, door valpartijen en pech. Deze keer ben ik meteen goed begonnen. Met heel de ploeg trouwens. (…) We kunnen onze voet ook misschien stilaan naast Visma | Lease a Bike zetten. Maar ik ga niet zeggen dat we moeten koersen om Wout en Mathieu in elke situatie te proberen volgen. Dat zou mooi zijn, maar is niet altijd realistisch.”