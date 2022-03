Jasper Philipsen vierde in Parijs-Nice: “Ik had niet de beste benen”

Jasper Philipsen moest zich in de derde etappe van Parijs-Nice tevreden stellen met de vierde plek. Na een val gisteren, beschikte de sprintkopman van Alpecin-Fenix in Dun-le-Palestel niet over de beste benen.

Philipsen vond dat de derde etappe met Mads Pedersen (Trek-Segafredo) de terechte winnaar heeft gekregen. “Ze rijden sterk, dus het was een verdiende overwinning”, vertelde de 24-jarige renner, nadat hij achter de Deen, Bryan Coquard en Wout van Aert vierde was geworden.

Volgens de winnaar van twee etappes in de UAE Tour was het een zware dag. “Het was geen makkelijke etappe, maar ik denk dat we het goed hebben geprobeerd met de ploeg. We deden het beter dan de vorige dagen, dus dat was goed.”

In aanloop naar de sprint gokte hij op het wiel van Van Aert. “Hij en zijn ploeg zagen er nog goed uit. Ik hoopte dat ze een beetje vroeg zou beginnen en ik zo mee kon opschuiven, en een kans zou maken. Ik had alleen niet de beste benen.”

“De vorm is goed, maar de val gisteren maakte het er niet beter op”, zei Philipsen tot slot.