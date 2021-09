Jasper Philipsen veruit de snelste in Eschborn-Frankfurt

Opnieuw een prestigieuze zege voor Alpecin-Fenix en Jasper Philipsen. De Belg bleek vandaag namelijk veruit de snelste in de WorldTour-eendaagse Eschborn-Frankfurt. De snelle Belg versloeg in de straten van Frankfurt met overmacht John Degenkolb en Alexander Kristoff.

Met nog een week voor het WK wielrennen voor elite mannen stond in de WorldTour de eendagsklassieker Eschborn-Frankfurt op het programma. De 58ste editie kende de nodige hoogtemeters, maar de vraag op voorhand was of de sprinters gelost konden worden. Een ding stond buiten kijf: met meer dan drieduizend hoogtemeters over een afstand van 187,5 kilometer verdiende Eschborn-Frankfurt zeker niet het predicaat sprinterskoers. Met Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Alexander Kristoff en de afscheidnemende André Greipel stonden meerdere topsprinters aan het vertrek.

Vijf renners kiezen voor het avontuur

Om 13.15 uur werden de renners op gang gebracht en al na enkele kilometers was de vlucht van de dag een feit. Luke Durbridge (Team BikeExchange), Erik Nordsaeter Resell (Uno-X), Simone Velasco (Gazprom-RusVelo), Mathias Norsgaard (Movistar) en Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauces WB) sprongen weg uit het peloton en wisten al snel een mooie voorsprong bijeen te fietsen. De vijf avonturiers begonnen met een bonus van goed drie minuten aan de laatste honderd kilometer. De renners bevonden zich inmiddels in het Taunus-gebergte en dus was het klimmen geblazen.

De vroege vluchters lieten zich niet zomaar inrekenen door het peloton, maar bleken desalniettemin gewoon vogels voor de spreekwoordelijke kat. Het bleef, na het opslokken van de vroege vlucht, erg onrustig in het peloton. Zo probeerde een sterke groep van in totaal zestien renners er vanonder te muizen, maar deze poging was geen lang leven beschoren. Ook Dylan Teuns en Marco Canola reden even voorop, maar werden na een kort intermezzo ook weer bijgehaald. Georg Zimmermann en Christian Scaroni probeerden het ook nog even, maar het bleek verspilde energie.

Philipsen wint met overmacht

Uiteindelijk reden we met een compacte groep naar de lokale ronde in Frankfurt. Dylan Groenewegen, de sprinttroef van Jumbo-Visma, was er inmiddels niet meer bij. De Nederlander moest al vroeg lossen in de heuvelzone en slaagde er niet meer in om nog op tijd terug te keren. Favorieten als Michael Matthews, Kristoff, Degenkolb en Philipsen hadden de slag wel overleefd en konden zich opmaken voor een sprint. Team BikeExchange probeerde Matthews zo goed mogelijk te piloteren in de laatste kilometers, maar de Australiër kwam er in de eindsprint niet aan te pas en werd overvleugeld door zijn concurrenten.

Philipsen bleek uiteindelijk over de beste timing te beschikken en wist zo thuisfavoriet Degenkolb nog relatief eenvoudig te remonteren. De Belg van Alpecin-Fenix, afgelopen vrijdag ook al winnaar van het Kampioenschap van Vlaanderen, boekte zo zijn zevende zege van het seizoen. Degenkolb werd tweede en was na de finish zichtbaar teleurgesteld, viervoudig winnaar Kristoff moest dit keer genoegen nemen met een derde plaats. Met Mike Teunissen (achtste) eindigde er ook nog een Nederlander bij de eerste tien.