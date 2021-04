Jasper Philipsen verslaat Bennett en Cavendish: “Ik ben hier trots op”

Voor het eerst sinds 2006 heeft een Belg weer eens de Scheldeprijs gewonnen. Jasper Philipsen versloeg vandaag in Schoten Deceuninck-Quick-Step-sprinters Sam Bennett en Mark Cavendish. “We konden het niet beter doen vandaag”, glunderde de 23-jarige Belg in het flashinterview.

“Dit is een mooie overwinning voor mij én voor de ploeg. Ik ben hier trots op”, aldus de sprinter van Alpecin-Fenix.

Een groep van een dertigtal renners streed vandaag mee om de zege in Schoten. “In het begin hadden we te veel wind in de rug, waardoor er geen waaiers ontstonden. Maar op een gegeven moment stond de wind wel goed. Zo ontstond een kleine groep met bijna alle rappe mannen. Bijna niemand liet zich verrassen.”

De ploeg rekende vandaag op zowel Philipsen als Tim Merlier, maar laatstgenoemde moest al vroeg in de wedstrijd afstappen na een valpartij. “Dat Tim zo uit de wedstrijd viel was een beetje ongelukkig. Als hij niet was gevallen had hij er altijd bijgezeten en hadden we een tweede man hier in de sprint. De ploeg wilde vandaag sowieso scoren.”