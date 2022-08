Jasper Philipsen sprint naar winst in vierde rit Ronde van Denemarken

Jasper Philipsen heeft de vierde etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. In Skive was de snelle man van Alpecin-Deceuninck de beste in een massasprint.

De vierde etappe van de PostNord Danmark Rundt ging over 167,3 kilometer en had de start en finish in Skive, waar de koers aankwam op een plaatselijke omloop die drie keer moest worden afgelegd. Vroeg in de wedstrijd kwam Egan Bernal ten val. De Colombiaan maakte dinsdag zijn rentree na zijn zware trainingsongeval in januari. Gelukkig voor hem was het een val ‘zonder erg’ en kon hij op een reservefiets zijn weg vervolgen.

Het duurde een tijdje vooraleer de vlucht van de dag tot stand kwam, maar uiteindelijk kwam een kopgroep van zeven tot stand. De groep kreeg niet veel voorsprong van het peloton. Toen het op 55 kilometer van de finish op de kant ging, liep het verschil plots hard terug. De vluchters werden bijna gegrepen, maar nadat de rust was teruggekeerd konden ze weer uitlopen. Ze redden het echter niet tot aan de finish en op de plaatselijke ronde kwam alles bij elkaar.

Een korte heuvel op de 7,2 kilometer lange plaatselijke omloop werd door verschillende renners aangegrepen om iets te forceren. Een elitegroep maakte zich in de laatste ronde even los van het peloton, maar in de laatste kilometers van de rit kwam alles weer samen. Daarna was het aan de ploegen van de sprinters om hun kopmannen zo goed mogelijk te positioneren, waarbij Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma zeer actief waren.

Philipsen maakt indruk

De mannen van Jumbo-Visma kwamen er echter niet aan te pas in de eindsprint. Jasper Philipsen maakte indruk en trok overtuigend de overwinning naar zich toe. Zijn landgenoot Sasha Weemaes van Sport Vlaanderen-Baloise eindigde tweede, Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) was derde. Voor Philipsen was het zijn zevende zege van het seizoen. Eerder won hij twee etappes in de UAE Tour en de Tour de France en één rit in de Ronde van Turkije en de Baloise Belgium Tour

Magnus Sheffield van INEOS Grenadiers hield de leiding in het algemeen klassement. Morgen, in de lastige slotrit naar Vejle, mag de Amerikaan proberen de eindzege binnen te slepen. Laporte staat in dezelfde tijd nog steeds tweede. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) staat derde op drie seconden. Na hem volgen Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) en Søren Kragh Andersen allebei op vijftien tellen.