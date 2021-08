Jasper Philipsen: “Prachtig hoe we het met elkaar afronden”

Jasper Philipsen was vanzelfsprekend blij na zijn tweede etappezege in de Vuelta a España. De Limburgse sprinter was zijn ploeggenoten bij Alpecin-Fenix dankbaar voor het werk in aanloop naar de spurt in Albacete.

“Dit was helemaal het scenario dat we voor ogen hadden. Het maakt het nog mooier als je kijkt naar de laatste vijf kilometer, waar we met de hele ploeg er waren”, vertelde Philipsen na afloop tijdens het flashinterview. “We rijden nog niet zolang samen, maar het is geweldig om te zien wat iedereen voor elkaar over heeft. Het is prachtig dat we het met elkaar konden afronden.”

Na de vierde rit gisteren overheerste nog de teleurstelling bij de Limburger. In Molina de Aragón kwam hij pas als negende over de streep. “Daar kon ik niet de sprint rijden die ik wilde. Vandaag winnen is geweldig. Hiermee kunnen we de bladzijde omslaan en we gaan met de ploeg echt genieten van dit moment.”

Philipsen roerde zich onderweg ook bij de tussensprint, waar hij achter de drie vluchters naar de vierde plaats spurtte en zo nog dertien punten opstreek. “Ik denk er nog niet echt aan om aan het eind van de Vuelta het groen te hebben, maar natuurlijk is het supermooi om elke dag te proberen de trui te hebben. We zien wel hoe ver we kunnen komen.”

“Om de volgende sprint te winnen in de groene trui? Dat zou een droom zijn. Gisteren bracht het me nog iet veel geluk, maar hopelijk lukt het me wel in de volgende sprint”, aldus Philipsen.