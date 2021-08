Jasper Philipsen negende in Molina de Aragón: “Ik raakte ingesloten”

Jasper Philipsen speelde in de massasprint van de vierde etappe in de Vuelta a España geen rol van betekenis. De winnaar van de tweede rit strandde op de negende plaats. “Ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar ik raakte ingesloten en heb mijn sprint niet kunnen rijden”, vertelt hij na afloop tegen Eurosport.

De sprinter van Alpecin-Fenix was flink teleurgesteld. “Het is wat het is”, geeft Philipsen aan. “Het ging niet zoals we wilden. Ik was een beetje verrast dat de anderen van achteren over me heen kwamen, en ik kon toen ook geen kant meer op. Het was inderdaad een lastige aankomst, maar dat wisten we. We gaan nu kijken wat we verkeerd hebben gedaan en het morgen weer proberen.”

Philipsen moest ook de groene puntentrui afstaan. Fabio Jakobsen won de etappe in Molina de Aragón en heeft nu 100 punten in het puntenklassement. Philipsen is tweede en kijkt – door zijn negende plek in de daguitslag – aan tegen een achterstand van 32 punten.