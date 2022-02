Jasper Philipsen na tweede zege in UAE Tour: “Winnen verveelt nooit”

Jasper Philipsen wist vandaag de vijfde etappe van de UAE Tour op zijn naam te schrijven. In de massasprint troefde hij Olav Kooij en Sam Bennett af. “Het was een hele snelle aankomst”, blikt de Belg in het flash-interview na afloop terug op de finale.

“We zaten goed in formatie als team en hadden een goed plan, maar in de laatste kilometer had mijn lead-out Jonas (Rickaert, red.) een probleem”, vervolgt de renner van Alpecin-Fenix. “Zijn ketting viel eraf, dus het was een beetje chaos om een goed wiel te vinden. Maar uiteindelijk kwam alles goed, dus ik ben erg blij.”

Philipsen was ook al de beste in de openingsrit. “Winnen verveelt nooit. Ik kreeg weer dezelfde adrenaline als een paar dagen geleden”, vertelt de Belg, die onderweg ook nog een tussensprint meepikte. “Er was een kans om het peloton te breken vanwege de zijwind. En toen pakten we de vlucht terug, net voor de tussensprint. Natuurlijk probeer ik het dan, als ik wat extra punten kan pakken.”