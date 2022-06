Jasper Philipsen: “Met vertrouwen naar slotrit, BK en Tour”

Jasper Philipsen had naar eigen zeggen geen doel gemaakt van de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour, gisteren in Durbuy. Maar de sprinter van Alpecin-Fenix werd toch tiende en was daar na afloop niet ontevreden mee. “Nu nog proberen de slotrit te winnen”, vertelde hij achteraf. “Dan richting het BK en de Tour.”

“Het brak vroeg open”, doet Philipsen kort zijn verhaal over de etappe met start en finish in Durbuy. “Vroeger dan verwacht. Ik was niet mee, nee. Het lijkt me dat de besten wel mee waren. Nu, op zich was ik ook niet gestart met veel ambitie. Ik wilde vooral zien hoe de benen waren. En die voelden meer dan oké.”

In de tweede koershelft liet Philipsen zich nog een keer zien, weliswaar zonder succes. “Ik kreeg zin om toch nog wat mee te koersen. Toen het tempo stokte in onze groep ging ik nog in de tegenaanval, vooral in de hoop wat sterke jongens mee te krijgen. Maar het beste was er bij iedereen wat af.”

“Een goede training voor het BK”, noemde Philipsen het nog. “Ik heb een prima hoogtestage afgewerkt. Deze zwaardere etappe was nog een mooi extraatje. Nu nemen we de tijd om te herstellen richting het BK en Tour. Al gaan we nog proberen de slotrit van deze Baloise Belgium Tour te winnen, natuurlijk.”

Die slotrit is een soort thuiswedstrijd voor de topsprinter. “Aankomst in Beringen, zo’n tien minuten van bij mij thuis in Ham. Maar vooral, de plaatselijke ronde is wat aangepast in vergelijking met vorig jaar en passeert nu letterlijk door onze dorpskern in Ham, waar ik woon. De supporters zullen alvast op post zijn. Het wordt plezant.”