Jasper Philipsen klopt Olav Kooij in UAE Tour

De vijfde etappe in de UAE Tour is op naam gekomen van Jasper Philipsen. Nadat de ontsnapte Michael Kukrle (Gazprom-RusVelo) op drie kilometer van de streep werd ingelopen, won de Belg de massasprint voor Olav Kooij. Sam Bennett werd derde.

Met Tadej Pogačar in de rode leiderstrui begon het peloton vanochtend aan de vijfde etappe van de UAE Tour. Vroeg in de 182 kilometer lange rit tussen Ras al Khaimah Corniche en Al Marjan Island, waarin de sprinters een nieuwe kans verwachten, reden vier renners renners weg. Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) kreeg het gezelschap van drie renners van Gazprom-RusVelo: Michael Kukrle, Pavel Kochetkov en Dmitry Strakhov.

Waaiers

De traditionele vroege vlucht hield echter niet lang stand. Op een kleine 130 kilometer van de streep werden ze weer gegrepen, nadat er in het peloton waaiervorming was ontstaan en het tempo flink de hoogte in was geschoten. Naast Tom Dumoulin hadden onder andere Filippo Ganna en zijn ploeggenoten van INEOS Grenadiers de slag gemist. De Italiaan, de nummer twee van het klassement, zorgde er vervolgens eigenhandig voor dat de breuken hersteld werden.

Deze aansluiting kwam net na de eerste tussensprint van de dag. Jasper Philipsen had hier de meeste punten gepakt, maar achter hem sprintte ook klassementsleider Pogačar mee. Hij raapte twee bonificatieseconden op, eentje meer dan Alexandre Vlasov. Niet lang hierna was het intermezzo voorbij, keerden de achtervolgers terug en mocht er opnieuw een kopgroep wegrijden.

Een nieuw viertal voorop

In deze kopgroep vrijwel alle eerdere namen. Alleen de Tsjech Michael Kurkle was er ditmaal niet bij: hij werd vervangen door de Colombiaan Johnatan Cañaveral (Bardiani-CSF-Faizanè). De twee duo’s – dat van Gazprom en dat van Bardiani – kregen minder voorsprong dan het oorspronkelijke kwartet. Vanwege de eerdere waaiers, was het nerveus in het peloton, wat de snelheid deed stijgen.

Dit leidde ertoe dat alles met nog vijfenvijftig kilometer te gaan weer bij elkaar kwam. Vervolgens ging het nog even op een lint, maar ditmaal ontstonden er geen gaten. Het viel daarop behoorlijk stil. Met nog ongeveer dertig kilometer voor de boeg besloot Kukrle daarom maar om het nog eens te proberen, deze keer in zijn eentje. Omdat het peloton gezapig voortpeddelde, reed de Tsjechisch kampioen in geen tijd een voorsprong van bijna tweeëneenhalve minuut bij elkaar.

Lekke band Pogačar

De sprintersploegen leken het gevaar niet direct te ruiken en jaagden de vluchter aanvankelijk niet op. Alleen BikeExchange-Jayco zette twee mannetjes op kop voor Dylan Groenwegen. Later schoot BORA-hansgrohe hen te hulp, daarna droeg ook INEOS Grenadiers haar steentje bij. Zodoende werd het gat met Kukrle vrij vlot weer gereduceerd. Toch had de koploper met nog tien kilometer te gaan nog altijd een kleine anderhalve minuut.

Op zeven kilometer van de streep was er dan een bang moment voor Tadej Pogačar. Terwijl het peloton op volle snelheid lag, reed de klassementsrenner lek. Dankzij zijn ploeggenoten wist hij – via de auto’s – echter snel weer terug te keren. Nadat Kukrle op drie kilometer van de streep werd gegrepen, volgde de verwachte massasprint.

In deze sprint werd Sam Bennett goed gebracht door BORA-hansgrohe. Jasper Philipsen, die ook de openingsrit al wist te winnen, kwam er echter uit. Hij pakte de zege, voor Olav Kooij. De 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma werd tweede.