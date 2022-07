Jasper Philipsen zoekt schuld bij zichzelf: “Bocht verkeerd ingeschat”

Video

Voor de vijfde keer in twee jaar tijd werd Jasper Philipsen tweede in een Tourrit. Dit keer keek de Limburger van Alpecin-Deceuninck vooral naar zichzelf. “Eigen schuld”, foeterde hij achteraf. “Op anderhalve kilometer van het einde schatte ik een bocht verkeerd in.”

“Dit is een dikke gemiste kans”, zuchtte Philipsen, die vorige zondag nog de etappe met aankomst in Carcassonne op zijn naam schreef. “Eigen schuld, denk ik. Door op anderhalve kilometer van de finish een bocht slecht in te schatten, waardoor ik het wiel van een ploegmaat kwijtgeraakte en Laporte een gaatje kon slaan. Ja, het was een chaotische finale, maar dit mocht niet gebeuren.”

“De reden? Het was een zware koers, wellicht komt het daardoor. Vanaf dat moment had ik twee opties: ofwel het gat met Laporte zo snel mogelijk dichten, met het risico mijn sprint te hypothekeren, ofwel wachten. Ik heb voor die tweede optie gekozen. Laporte heeft optimaal geprofiteerd.”

Hinken twee stappen achterop

Philipsen wil nu de knop zo snel mogelijk omdraaien richting de slotetappe van zondag, met aankomst in Parijs. “Ik heb geen andere keuze. Jammer, want ik had goede benen en wist me de snelste in de eigenlijke sprint. Dit is echt een gemiste kans.”

Tot slot had Philipsen het nog over de dominantie van Jumbo-Visma: “Ze maken ons belachelijk”, zuchtte hij. “Ze kuisen heel de Tour op. Dat is fijn voor hen, maar minder voor de tegenstand. Het is opmerkelijk hoe ze de Tour naar hun hand zetten. We hinken niet één, maar twee stappen achterop.”