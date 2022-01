Jasper Philipsen: “Ik ben in de winter nog nooit zo sterk geweest”

Jasper Philipsen gaat in topvorm aan het seizoen beginnen. Dat heeft de sprinter van Alpecin-Fenix verteld in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik ben vorig seizoen niet in topconditie aan het seizoen begonnen en daar hebben we aan gewerkt. Nu sta ik al veel verder, ik maak mij geen zorgen”, zegt hij.

“Volgende week zaterdag vertrek ik nog eens voor een goede twee weken, op hoogtestage naar Denia”, vertelt Philipsen, die er gaat slapen op hoogte. “Ik heb weinig ervaring op dat gebied, maar er is in de ploeg genoeg kennis om goed op te volgen of ik er beter van word. Daarvoor doen we het natuurlijk. Ik kan nu al zeggen: als ik niet ziek word, zal ik er meteen staan. Ik denk dat ik in de winter nog nooit zo sterk ben geweest.”

Philipsen start 2022 in de UAE Tour en rijdt daarna Parijs-Nice. “Twee rittenwedstrijden om te starten, ideaal. Pas daarna zal er meer duidelijkheid zijn rond mijn programma, maar de belangrijkste klassiekers zal ik wel rijden”, gaat hij verder. Of dat met of zonder Mathieu van der Poel zal zijn, is nog maar de vraag. “Uiteraard is zijn aan- of afwezigheid belangrijk. Ik ben er zeker van dat ons team er alles aan zal doen om Mathieu weer topfit te krijgen, maar wanneer dat precies is, blijft onduidelijk. Liefst zo snel mogelijk, maar we moeten afwachten.”

Meer klassiekers voor Philipsen: “We zitten op de juiste weg”

“Onze ploeg is ook meer dan Mathieu, er zijn nog andere renners. We hebben vorig jaar als ploeg getoond hoe sterk we kunnen zijn. Uiteraard blijft Mathieu onze grote kopman en hopen we dat hij zo snel mogelijk hersteld is”, legt Philipsen uit. De rolverdeling met medesprinter Tim Merlier is ook al besproken. “De ploeg is goed bezig alles te verdelen en iedereen kansen te geven. In het voorjaar zijn er genoeg wedstrijden, dat mag geen issue zijn als er duidelijke afspraken worden gemaakt.”

Over de Tour de France durft Philipsen nog niet te spreken, wel weet hij dat hij – naast zijn rol als (mede)kopman in de sprints – een grotere rol krijgt in het klassieke voorjaar. “De ploeg wil dat pad alvast bewandelen en we zitten op de juiste weg. Qua training word ik daar ook steeds meer naar gestuurd. Dat lukt goed, ik heb weer stappen gezet. We hebben in deze stage iets intensiever gewerkt, maar ik blijf ook werken aan mijn sprint”, zegt hij.