Jasper Philipsen: “Hopelijk een rustige dag en een mooie sprint na de Alpenritten”

Jasper Philipsen hoopt op een rustige dag en een mooie sprint in de dertiende etappe van de Tour de France. In de rit tussen Le Bourg-d’Oisans en Saint-Étienne hoopt de snelle man van Alpecin-Deceuninck zijn snelle benen weer te laten gelden na enkele zware Alpenetappes. “Het ideale scenario, maar in de Tour zal dat niet altijd het geval zijn.”

Philipsen laat in gesprek met WielerFlits weten dat hij redelijk gemotiveerd is voor de dertiende etappe naar Saint-Étienne. “De voorbije dagen waren met iets minder motivatie en minder doelen om de Alpen door te raken. Vandaag is weer een mooie kans om toch ook gemotiveerd te zijn.”

De Belg beseft dat veel renners vandaag in de vlucht willen zitten. “Gelukkig zijn er ook nog een heel aantal renners die een sprint willen. Ik hoop op een redelijk rustige dag na de Alpen en aan het eind een mooie sprint. Dat is het ideale scenario, maar in de Tour is dat niet altijd het geval.”