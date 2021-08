Jasper Philipsen: “Een droom, ik durfde er niet aan te denken”

Jasper Philipsen kwam naar de Vuelta a España om zijn ereplaatsen in de Tour de France om te zetten in een overwinning. Bij de eerste de beste gelegenheid lukte dat de Antwerpenaar van de Alpecin-Fenix-ploeg meteen. In Burgos was hij de snelste in de massasprint.

“Het is ongelooflijk”, vertelde Philipsen na zijn zege. “Het was natuurlijk wel een droom, maar ik durfde er niet aan te denken. De kans dat het lukt is altijd minder groot dan dat het echt gebeurt. Dit laat zien hoezeer gemotiveerd iedereen was voor die eerste sprint. Dit was een prestatie van de hele ploeg. Hier kunnen we trots op zijn.”

Hij vond het geweldig om zijn ploeg aan het werk te zien in de laatste kilometer. “Iedereen zat vooraan, dus ik had de volle support. Zo kunnen we sprints winnen. Ik denk dat we het allemaal goed hebben gedaan. We kunnen heel blij zijn vandaag. We zijn goed aan deze grote ronde begonnen.”

Met zijn etappezege in Burgos heeft Philipsen zijn eerste grote doel voor de Vuelta bereikt. “Ik ben blij dat het in de eerste sprint meteen goed uitpakte. Nu moeten we doorgaan en proberen meer overwinningen te pakken. Niet alleen in de sprints, maar ook voor ander terrein hebben we sterke renners.”