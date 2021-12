Jasper Philipsen blikt terug op 2021: “Ik had het in de Tour de France mentaal zwaar”

Jasper Philipsen kende een uitstekend seizoen. De sprinter van Alpecin-Fenix was een van de veelwinnaars in het peloton en maakte in de Tour de France het mooie weer met zijn ploeg, ondanks het feit dat hij zonder zege bleef. In een terugblik op 2021 laat de Belg weten het daar moeilijk mee gehad te hebben: “Mentaal was het heel zwaar. Je focust je wekenlang op een zege die je niet krijgt, terwijl je wel zes keer op het podium staat.”

Misschien wel door die Tour de France kende Philipsen een geweldig naseizoen, waarin hij twee ritten won in de Vuelta en daarna vier keer op rij raak schoot in een eendaagse. “Ik heb na de Tour gas teruggenomen, om de emoties te laten zakken en om nieuwe motivatie te krijgen. Daar is mijn mooiste herinnering uiteindelijk uit voortgekomen: vier keer winnen op rij”, gaat hij verder in een video van zijn ploeg.

Waar de Belg precies op mikt voor 2022, laat hij in de video grotendeels nog in het midden. “Sprinten en winnen zijn mijn grote doel. Ik wil het even goed doen als dit jaar. Maar als ik minder zeges boek, maar wel het gevoel heb als wielrenner beter te zijn geworden dan kan ik ook tevreden zijn met mijn jaar. Ik wil zien hoeveel sterker ik nog kan worden, mijn limieten opzoeken.”