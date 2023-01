Jasper Ockeloen tekent contract bij fabrieksteam van Canyon

Jasper Ockeloen koerst komend jaar in de kleuren van Canyon. Namens de Duitse fietsfabrikant gaat hij offroadwedstrijden rijden, zoals beachraces en gravelkoersen. Dat maakten de geboren Zuid-Hollander en Canyon samen bekend middels een persbericht. Hij zal het hele jaar op Canyon-fietsen rijden.

De 32-jarige Nederlander kwam als belofte uit voor Rabobank, maar richtte zich daarna op de offroadscene. Hij is meervoudig Nederlands kampioen mountainbike marathon en hij won vorig jaar de Amerikaanse gravelwedstrijd Gravel Locos in Texas. Ockeloen noemt zichzelf trots op het feit dat hij voor zo’n ‘iconisch merk, gekozen door een aantal van de meest aansprekende atleten’ mag rijden.

“Jaspers multi-disciplinaire talent maakt het voor ons erg interessant”, vertelt Matt Leake namens Canyon. “Hij koerst al heel zijn leven, maar de laatste jaren heeft hij zich opgewerkt naar de top in de gravelscene. Door zijn grote motor, technische vaardigheden en ervaring blinkt hij uit. Samen met zijn prestaties op de weg en zijn open aanpak en persoonlijkheid, helpt hij ons om meer aandacht te genereren voor wereldwijde evenementen die dat verdienen.”

Afgelopen weekend reed Ockeloen tijdens de beachrace Egmond-Pier-Egmond (zevende) voor het eerst op een Canyon Exceed, met een SRAM XPLR-groupset, 48T-voorblad, Zipp 3ZERO Moto-wielen and Schwalbe G-One-banden. Hij focust zich nu op het NK Beachrace in Wijk aan Zee op 19 februari, voordat hij zijn aandacht vestigt op gravel. Daar richt hij zich dit jaar op de UCI Gravel World Series en uiteraard Unbound Gravel, de grootste Amerikaanse wedstrijd die er is.