Jasper De Buyst: “Victor Campenaerts enige vooruitgeschoven man nu”

Jasper De Buyst en Victor Campeanaerts zijn beide aan de microfoon gepasseerd voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad vandaag. De ogen worden gericht op Victor Campenaerts na het afzeggen van ploegmaat Tim Wellens omwille van ziekte. De renners van Lotto Soudal blijven echter positief en schuiven de sterkte van hun ploeg naar voren.

“Het is wel een domper dat Tim (Wellens, red.) niet aan de start staat, zeker omdat het iemand is die zo goed in vorm is. Hij werd geacht de koers mee te maken wanneer de grote mannen dat gingen doen. Het is echt wel zonde, maar de sfeer is niet omgeslagen binnen het team. We moeten en kunnen nog altijd ambitieus zijn vandaag.”

Zonder Tim Wellens zullen de ogen binnen Lotto Soudal gericht zijn op Victor Campenaerts. “Ons plan blijft hetzelfde, alleen hebben we nu maar een renner bovenaan de lijst. We zijn heel gemotiveerd, dit is de mooiste openingskoers van het jaar”, aldus De Buyst.

Ook Campenaerts positief: “We blijven heel sterk in de breedte”

“Dit is niet waar we op gehoopt hadden, het is heel jammer. Maar we hebben nog altijd zes mannen die heel sterk in vorm zijn. Niet veel ploegen staan hier aan de start die zo sterk zijn in breedte.”

Campenaerts vertelde ook dat de tactiek niet zo hard veranderd zonder Wellens. “Tim was wel de kopman, hij was het meest beschermd. Maar de tactiek was op voorhand al om met open vizier te koersen. We gingen niet gewoon een lead-out doen voor een kopman. We hebben nu dus nog altijd veel mooie kaarten om mee te spelen.”