Jarige Chantal van den Broek-Blaak wint kletsnatte Drentse Acht van Westerveld

Chantal van den Broek-Blaak heeft zichzelf een mooi verjaardagscadeau gegeven. Op de dag dat de Nederlandse 32 jaar werd, won ze voor de tweede keer in haar loopbaan de Drentse Acht van Westerveld. Ook in 2014 was ze al eens de beste in de eendagskoers.

Na een jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie kon de Drentse Acht van Westerveld weer worden gehouden. De 140,2 kilometer lange koers met start en finish in Dwingeloo bestond uit drie grote ronden van ongeveer 38,5 kilometer en drie kleinere ronden van zo’n 7,3 kilometer door de start- en aankomstplaats. Onderweg waren de keien bij Westeinde de belangrijkste horde op de route na 35,4, 75,5 en 114,4 kilometer.

Onder herfstachtige omstandigheden werd om half een het startsein gegeven en door de wind lag het peloton vroeg uit elkaar. Ook gaven meerdere rensters er al vrij snel de brui aan. De kopgroep van bijna twintig rensters die in het begin van de wedstrijd ontstond, met daarbij titelverdedigster Audrey Cordon-Ragot en de andere oud-winnaressen Chloe Hosking en Chantal van den Broek-Blaak, zou uiteindelijk gaan strijden om de overwinning.

Vlak voor het ingaan van de laatste ronde van 7,3 kilometer viel Van den Broek-Blaak aan, waarna zij al snel een gaatje pakte op de rest. De jarige renster van SD Worx werd niet meer ingehaald en kwam met een mooie voorsprong solo als winnares over de aankomst. Achter haar reed haar 22-jarige landgenote Charlotte Kool (NTXG Racing) naar de tweede plaats, de pas 19-jarige Italiaanse Eleonora Gasparrini (Valcar-Travel & Service) werd derde.