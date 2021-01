Japanse minister: “Nadenken over plan B voor de Spelen”

Het is nog onzeker of de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio komende zomer doorgaan. Dat zegt Taro Kono, de Japanse minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen.

“We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden op de Spelen, maar het kan nog alle kanten op”, zei Kono in een interview met persagentschap Reuters. Het aantal coronabesmettingen in Japan is de afgelopen tijd fors toegenomen, waardoor nieuwe twijfels zijn ontstaan over de Spelen, die afgelopen zomer al met een jaar werden uitgesteld.

Volgens de Japanse minister is alles echter nog mogelijk. “Als gastheer van de Spelen moeten we doen wat we kunnen, zodat we, als er groen licht komt, een goede Olympische Spelen kunnen houden. Maar het Olympisch Comité moet ook nadenken over een plan B en zelfs een plan C. De situatie is niet makkelijk.”

Voor de Japanse premier Yoshihide Suga zijn de Olympische Spelen echter topprioriteit. Eerder gaf hij herhaaldelijk aan dat de beslissing over de Spelen bij het Internationaal Olympisch Comité ligt en dat hun overeenkomst om de voorbereidingen voort te zetten, blijft staan. Woensdag nog zei hij dat niets erop wees dat de Spelen niet doorgaan.

De Olympische Spelen staat van 23 juli tot en met 8 augustus op de kalender.