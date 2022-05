Janssen tweede in slotrit Flèche du Sud, De Vries neemt puntentrui mee uit Alpes Isère Tour

Lucas Janssen heeft in de Luxemburgse UCI 2.2-koers Flèche du Sud net naast de dagzege in de slotrit gegrepen. De 19-jarige renner van BEAT Cycling moest in een sprintje met tien renners alleen het Luxemburgse klimtalent Arthur Kluckers voorlaten. In de Franse UCI 2.2-koers veroverde Hartthijs de Vries dan weer het puntenklassement, dat in de laatste bergetappe niet in gevaar kwam.

In een etappe in en rond Esch-sur-Alzette kozen vijf renners al vroeg voor het hazenpad, waarna wat later nog eens vijf coureurs de oversteek maakten. Zij zouden net uit de greep van het peloton blijven en zo mochten ze dus sprinten voor winst. Kluckers liet daarin Janssen en ex-prof Jérôme Baugnies achter zich. Stijn Daemen (BEAT Cycling) en Stijn Appel (ABLOC) eindigden als vierde en vijfde. Europees beloftenkampioen Thibau Nys veroverde de eindzege. Meindert Weulink (ABLOC) werd vijfde.

Staune-Mittet eindigt als vijfde in Alpes Isère Tour

Op de slotdag van de Alpes Isère Tour stond er een zware bergetappe op het programma, met daarin in totaal acht beklimmingen – waarvan drie van de eerste categorie. WorldTour-prof Sebastian Berwick trok de etappe uiteindelijk naar zich toe, door op de slotklim de maat te nemen van het Zwitserse klimtalent Yannis Voisard en het Franse supertalent Romain Grégoire. Voisard werd uiteindelijk de eindwinnaar, voor de Fransman en de Australiër.

Johannes Staune-Mittet werd namens Jumbo-Visma Development vierde in de bergrit, goed voor een vijfde plek in het eindklassement. Thijs de Lange was daarin de beste Nederlander. De renner van Metec-Solarwatt besloot de Franse etappekoers als achtste. Hartthijs de Vries verzekerde zich in de groene trui van de eindzege in het puntenklassement. De 25-jarige Fries eindigde in de eerste vier etappes achtereenvolgens als tweede, vierde, vijfde en opnieuw tweede.