Jannik Steimle wint Ronde van Slowakije, Rudy Barbier de beste in slotrit zaterdag 19 september 2020 om 15:04

Jannik Steimle heeft de Ronde van Slowakije gewonnen. De 24-jarige Duitser van Deceuninck-Quick-Step vocht in de slotetappe nog een strijd uit met uitdager Nico Denz om de bonificatieseconden, maar Steimle wist zijn landgenoot af te houden. De laatste rit werd overigens gewonnen door Rudy Barbier.



Voor aanvang van de 171,7 kilometer lange etappe stonden Denz en Steimle in dezelfde tijd. Wegens betere ritresultaten had Steimle echter de leiderstrui om de schouders. In de laatste etappe waren enkele bonificatieseconden te verdienen, waardoor in de beginfase een verbeten gevecht werd uitgevochten. De twee Duitsers waren na twee tussensprints in balans met elkaar en daarna kreeg een vroege vlucht de ruimte van het peloton.

Deze vroege vlucht maakte nooit kans op de ritzege. In Skalica werd er ‘gewoon’ gesprint op de kasseien. Rudy Barbier spurtte vervolgens naar de zege, voor Alvaro José Hodeg en Martin Laas. Eindwinnaar Steimle volgt op de erelijst zijn ploeggenoot Yves Lampaert op.