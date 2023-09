donderdag 14 september 2023 om 15:09

Jannik Steimle verruilt Soudal Quick-Step voor Q36.5: “Wil weer koersen winnen”

Jannik Steimle verdedigt vanaf volgend jaar de kleuren van Q36.5. De 26-jarige Duitser heeft een contract voor twee jaar getekend bij het Zwitserse ProTeam. Hij komt over van Soudal Quick-Step.

“Ik kijk er heel erg naar uit om te beginnen te koersen voor Q36.5”, zegt Steimle op de site van zijn nieuwe ploeg. “Mijn besluit om me bij het team aan te sluiten, was een gemakkelijke. Het team heeft grote doelen en ik heb zelf ook grote ambities, dus ik denk dat we goed bij elkaar passen. Ik denk dat ik mijn volledige potentieel als wielrenner nog niet bereikt heb en ik wil weer koersen winnen, zoals ik in het verleden deed. Dit team geeft me de perfecte kans om dat type renner te worden de komende twee jaar.”

Steimle werd in 2020 prof bij (toen nog) Deceuninck – Quick-Step, nadat hij in 2019 al stage had gelopen bij de ploeg van Patrick Lefevere. In zijn periode bij de Belgische ploeg won hij de Ronde van Slowakije (2020), als wel twee ritten aldaar. Daarnaast behaalde hij de nodige ereplaatsen in tijdritten. Zo was hij dit jaar nog achtste in de proloog van de Santos Tour Down Under, vijfde op het Duits kampioenschap tegen de klok, achtste in de chronoproef van de Tour de Wallonie en zesde in de proloog van de Deutschland Tour.

De komende jaren wil Steimle verder investeren in zijn tijdrit. “De klassiekers zijn altijd een grote droom voor mij, maar ik voel dat ik competitief kan zijn in rittenkoersen met een individuele tijdrit. Ik kijk er erg naar uit om me bij het team aan te sluiten en zie dit als een stap in de juiste richting.”