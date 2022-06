Jan-Willem van Schip terug op de weg bij BEAT in drukke koersmaand

Jan-Willem van Schip maakt zaterdag voor het eerst sinds september 2021 zijn opwachting in een wegwedstrijd van UCI-niveau. De 27-jarige hardrijder maakt deel uit van de selectie van BEAT Cycling voor de Heistse Pijl.

Afgelopen september reed Van Schip in de Omloop van het Houtland zijn laatste wegkoers voor hij zich ging focussen op de baanwinter. Op het EK wist hij vervolgens samen met Yoeri Havik de Europese titel koppelkoers te winnen. Na het baanseizoen gelaste Van Schip een lange pauze in. Pas eind april reed hij weer zijn eerste wedstrijden op de baan, tijdens de Nations Cup in Glasgow. Bij de volgende Nations Cup in Milton won Van Schip de koppelkoers en pakte hij brons op het omnium.

Deze maand keert Van Schip dus terug op de weg met een volle kalender. In aanloop naar het NK wielrnnen rijdt hij twee Vlaamse eendagskoersen, de ZLM Tour en de Baloise Belgium Tour. “We gaan er zonder verwachtingen in”, zegt ploegleider Luuc Bugter. “De komende wedstrijden gaan we kijken waar Jan-Willem staat en hoe hij zich weer voelt in het peloton. We geven hem de tijd te ontdekken waar zijn grens ligt en we kijken niet te ver vooruit.”