Jan Tratnik verslaat Tadej Pogacar voor Sloveense tijdrittitel

Jan Tratnik mag zich een jaar Sloveens kampioen tijdrijden noemen. De 31-jarige renner van Bahrain Victorious, in 2015 en 2018 al eens de beste tijdrijder van zijn land, versloeg Jan Polanc en titelverdediger Tadej Pogačar.

De meeste ogen waren gericht op Pogačar, die in 2019 en 2020 de nationale titel tegen de klok wist te veroveren. Dit keer moest hij echter zijn meerdere erkennen in Tratnik, die voor de derde keer de Sloveense titel wist te pakken. Het verschil tussen beide kemphanen bleek aan de streep 34 seconden in het voordeel van Tratnik.

Pogačar, die over ruim een week als titelverdediger aan de start staat van de Tour de France, moest op het eindpodium genoegen nemen met de bronzen medaille. Jan Polanc reed namelijk naar het zilver en vormde nog een serieuze bedreiging voor Tratnik. De renner van UAE Emirates strandde op negen seconden. Primož Roglič nam niet deel aan het Sloveens kampioenschap.

Primeur voor Craddock in Verenigde-Staten

In de Verenigde-Staten ging de nationale tijdrittitel bij de mannen naar Lawson Craddock. Het is voor de 29-jarige Amerikaan van EF Education-Nippo de eerste keer dat hij op het hoogste schavotje staat. Craddock wist Chad Haga met achttien seconden te verslaan, de bronzen plak was voor de afscheidnemende Tejay van Garderen. Titelverdediger Ian Garrison kwam niet verder dan een 27ste plaats.

De Amerikaanse kampioenschappen worden dit jaar gehouden in Knoxville, Tennessee. Zondag staat de wegrit op het programma. Craddock kreeg onlangs al te horen dat hij, samen met Brandon McNulty, de Amerikaanse eer mag verdedigen in de Olympische tijdrit.