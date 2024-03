vrijdag 22 maart 2024 om 18:05

Jan Tratnik: “Het was een dag vol pech voor Visma | Lease a Bike”

Video Visma | Lease a Bike kende geen hoogdag in de E3 Saxo Classic. Een van de redenen was een flinke portie pech, niet in het minst toen kopman Wout van Aert op de Paterberg tegen de vlakte ging op een cruciaal moment.

“En ook Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes en Dylan van Baarle zijn allemaal gevallen. Het was een dag vol pech”, reageerde Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Jan Tratnik achteraf voor onze camera. “Jammer genoeg kunnen we dat niet veranderen. Het was niet de beste dag voor de ploeg, maar we moeten blijven vechten.”

Zelf nam hij vandaag een rol in dienst op. “Ik heb Wout geholpen. Maar het ging niet helemaal volgens plan voor mij, waardoor ik al heel wat werk moest doen in de eerste tachtig kilometer. Voor de Taaienberg bracht ik Wout in een goede positie. Die inspanning betaal ik even later uit, en zo zat ik niet mee in de eerste groep. Maar uiteindelijk, voor de eerste wedstrijd na mijn stage op de Teide was het oké. Maar het moet beter.”

Is dat dan mogelijk, richting de Ronde van Vlaanderen? “Ik hoop dat ik nog beter word, maar dat hoopt iedereen natuurlijk. Maar de grootste wens die ik heb, is dat de renners die gevallen zijn, ook oké zijn.”