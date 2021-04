Jan Bakelants hervat de competitie in Brabantse Pijl

Een drietal weken na zijn opgave in de Ronde van Catalonië, waar hij bij een val een knieblessure opliep, hervat Jan Bakelants opnieuw de competitie in de Brabantse Pijl.

“Mijn blessure is ondertussen genezen en ik kom vol goesting terug in competitie in de Brabantse Pijl “, vertelt de Kempenaar. “Een koers die ik graag rijd en die door de constante opeenvolging van klimmetjes zeer lastig is. Vanaf het begin van het seizoen staan deze weken in het rood omcirkeld in mijn agenda.”

“Mijn val in de Ronde van Catalonië heeft mijn voorbereiding natuurlijk wel verstoord. Maar de komende wedstrijden zullen snel duidelijk maken of ik mijn doelen al dan niet moet bijstellen. Momenteel heb ik het gevoel dat mijn noodgedwongen onderbreking me niet te veel parten speelt. Ze zorgt er alleszins niet voor dat ik er minder hard voor zal gaan woensdag.”

Naast Bakelants rekent Intermarché-Wanty Gobert ook op Maurits Lammertink, Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen, Loïc Vliegen, Odd Christian Eiking en Lorenzo Rota. Sportdirecteurs van dienst zijn Valerio Piva en Hilaire Van der Schueren.