Jan Bakelants en Tom Devriendt langer bij Circus-Wanty Gobert

Jan Bakelants (34) en Tom Devriendt (29) hebben hun contract bij Circus-Wanty Gobert met twee seizoenen verlengd. Devriendt koerst al zes jaar voor de Belgische formatie, Bakelants maakte eind vorig jaar de overstap naar Circus-Wanty Gobert.

Circus-Wanty Gobert is tevreden over het functioneren van Bakelants, die in het verleden uitkwam voor Omega Pharma-Lotto, RadioShack, AG2R La Mondiale en Team Sunweb. De ervaren renner werd dit jaar nog negende in de Trofeo Matteotti, zesde in de Ronde van Luxemburg en vierde op het Belgisch kampioenschap in Anzegem.

Bakelants: “Ik heb plezier en kan tegelijkertijd goede resultaten boeken”

Bakelants zegt in een persbericht het volgende: “Ik was ervan overtuigd dat ik in dit team iets kon betekenen en ik denk dat mijn sportieve prestaties en ervaring uiteindelijk ook een meerwaarde gebleken zijn. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik me hier goed voel. Ik heb plezier en kan tegelijkertijd goede resultaten laten optekenen.”

“De samenwerking met de renners en omkadering verloopt zeer goed en ik kijk al uit naar de nieuwe samenwerking met Aike Visbeek en Valerio Piva, die hun ervaring uit de WorldTour meebrengen. Het nieuws over de stap naar de WorldTour was de kers op de taart”, aldus Bakelants.

Devriendt: “Ik ben de ploegleiding dankbaar voor het vertrouwen”

Voor Devriendt viel het voorbije seizoen een beetje in het water door de coronapandemie en knieproblemen, na een goed begin in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise (derde) en de Ster van Bessèges. “Mijn knieproblemen hebben me het moeilijk gemaakt in het tweede deel van het seizoen.”

“De ploegleiding weet dat ik hen dankbaar ben voor hun vertrouwen, maar ik wil het toch nog even benadrukken. Ik voel me enorm goed in deze ploeg. De knechtenrol ligt me en ik ben tevreden dat ik af en toe de vrijheid krijg om mijn eigen kans te gaan. Dat zal de komende jaren misschien veranderen, maar de kans om een grote ronde te rijden is een fantastische compensatie.”