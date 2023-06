Jakub Mareczko wint voor tweede jaar op rij in Buchten: “Bijna mijn lucky place”

Video

Jakub Mareczko won vanmiddag voor het tweede jaar op rij een etappe in de ZLM Tour in Buchten. In het Limburgse plaatsje klopte de Italiaan vrijdag Olav Kooij.

“We hebben het voor elkaar gekregen”, lacht de Italiaan na afloop. “Ik ben heel erg blij. Dit is speciaal voor me. Buchten is bijna mijn lucky place.”

Met nog twee dagen te gaan is het de vraag hoe de Mareczko naar de komende etappes kijkt. “Ik bekijk het dag voor dag, maar natuurlijk heb ik het vertrouwen nu om voor meer te gaan. Morgen gaan we het opnieuw proberen.”