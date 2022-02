Jakub Mareczko succesvol in Turkije: “Dit is een mooi resultaat”

De laatste etappe van de Tour of Antalya werd gewonnen door Jakub Mareczko, die zo zijn eerste zege van het seizoen en voor zijn nieuwe werkgever Alpecin-Fenix boekte. De Italiaan, die donderdag nog nipt verslagen werd, was na ruim 162 kilometer de betere van Arvid de Kleijn in een massasprint. Na afloop was Mareczko vanzelfsprekend erg blij met zijn overwinning.

Richting de spurt werd Arvid de Kleijn perfect gebracht door zijn ploeggenoten van Human Powered Health, maar Jakub Mareczko had zich slim in het wiel geplant van de Nederlander en wist er op het juiste moment uit te komen. De Italiaan won zo met een fietslengte voorsprong op de Nederlander. “Ik ben heel erg blij. De jongens reden erg goed in de finale”, was de eerste reactie van Mareczko.

De 27-jarige snelheidsduivel had ook mooie woorden voor Simon Dehairs en Samuel Gaze. “Zij wisten echt een perfecte lead-out te organiseren. Dit is een mooi resultaat en dit hopen we de komende wedstrijden weer te herhalen, om zo een mooi resultaat te boeken”, besluit ritwinnaar Mareczko.