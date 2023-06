Jakub Mareczko is Olav Kooij de baas in ZLM Tour

Olav Kooij is vanmiddag geklopt door Jakub Mareczko in de ZLM Tour. De Italiaan van Alpecin-Deceuninck bleek in Buchten net iets sneller te zijn dan de Nederlander van Jumbo-Visma. Kooij is wel de nieuwe leider.



De tweede etappe in de ZLM Tour bracht het peloton van het Noord-Brabantse Schijndel naar het Limburgse Buchten. Een dag voor de sprinters moest en zou het worden, nadat de kopgroep met Yentl Vandevelde als winnaar er donderdag tot ongenoegen van de sprintteams in was geslaagd om uit handen te blijven van het peloton.

Opnieuw zou een kopgroep met renners van Nederlandse continentale ploegen proberen om de rit te winnen. Hartthijs de Vries was dit keer de man van Tour de Tietema-Unibet, verder noteerden we de namen van Thijs de Lange (Metec-Solarwatt), Jelle Johannink (ABLOC), Tim Bierkens (Allinq) en Timo de Jong (VolkerWessels). De Duitsers Miguel Heidemann en Vinzent Dorn maakten de vlucht van de dag compleet.

Peloton neemt geen risico

De maximale voorsprong van de vlucht was iets minder dan vijf minuten na een kilometer of dertig. Het peloton begon daarna meteen te rijden, waardoor de zeven renners vooraan al snel weer een aantal minuten voorsprong moesten teruggeven aan het peloton. Op 37 kilometer van de meet zou de vroege vlucht vervolgens al worden ingerekend. Dit keer nam het peloton het zekere voor het onzekere. Een massasprint was nu zeker in de maak.

Mareczko klopt Kooij

Cavendish zou in Buchten niet meesprinten. De Brit kende pech in de laatste kilometer, die overigens vrij chaotisch verliep. Zo moest Kooij nog flink wat manoeuvres maken in de laatste meters, die hem uiteindelijk nipt de dagzege zouden kosten. Mareczko kwam in Buchten net iets eerder aan de finish.

Een doekje voor het bloeden voor de Nederlander: zaterdag start Kooij wel in de leiderstrui.