Matteo Malucelli is met nipt verschil de beste in openingsrit Tour of Antalya

Matteo Malucelli heeft de eerste etappe van de Tour of Antalya gewonnen. De Italiaan van Gazprom-RusVelo was in de door een valpartij ontsierde massasprint nipt sneller dan zijn landgenoot Jakub Mareczko.

De Tour of Antalya ging van start in Side, een historische stad en toeristische trekpleister. Vanuit die plaats ging het over 144,5 kilometer naar finishplaats Antalya, waarbij er vooral over brede en overwegend vlakke snelwegen gekoerst werd. Op papier het perfecte recept voor een rustige etappe, uitmondend in een massasprint.

Maar omdat er een stevige wind stond, kregen we een nerveuze openingsfase. Bovendien werd er vanuit het vertrek slag-om-slinger gedemarreerd. Ondertussen kwam er een opvallend nieuwtje binnen via de koersradio: Jay Vine, de grote favoriet voor de eindzege, stapte binnen twintig kilometer uit koers. De Australier van Alpecin-Fenix was ziek en kon de wedstrijd niet voortzetten.

Westgaard Holther (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Benjamin Perry (WiV Sungod), Giulio Masotto (Team Corratec), Moritz Kretschy (Germany) en de jonge Nederlander Bodi Del Grosso van ABLOC trokken zich weinig aan van het malheur van Vine en kozen de aanval. Zij kregen de zegen van het peloton, waar onder andere Human Powered Health de boel controleerde in opdracht van hun sprinter Arvid de Kleijn. De vijf voorop werkten goed samen en reden een voorsprong van bijna drie minuten bijeen.

Naast een valpartij van Mustafa Sayar (Sakarya BB) waren er in dit wedstrijdgedeelte weinig ontwikkelingen. Hoewel het peloton bij vlagen op een lint getrokken werd, bleef de groep bijeen. Vooraan gebeurde er pas wat, toen veertig kilometer voor het einde de eerste en enige beklimming van de dag zich aandiende. De Canadees Benjamin Perry klopte Bodi Del Grosso hier in de sprint om de punten en mocht daardoor na afloop de bergtrui ophalen.

Del Grosso en Perry, die in het verleden nog uitkwam voor Astana en Israel Cycling Academy, reden na de klim eventjes alleen voorop. Maar even later werden ze weer bijgehaald door hun medevluchters, waarna ze ook al snel werden opgeslokt door het peloton. Met nog 25 kilometer te gaan hadden we weer een complete groep, die door verschillende teams naar een massasprint geleid werden.

Uiteindelijk kreeg echter niet iedereen de kans om mee te spurten. In de laatste kilometer was er een grote valpartij, waardoor er een gat viel achter circa plek vijftig. In de kop van de koers ging Karl Patrick Lauk vroeg aan, maar Matteo Malucelli kwam er gemakkelijk over. Hij leek onbedreigd op de zege af te sprinten, totdat Jakub Mareczko in de laatste meters opeens naast hem opdook. Beide renners wisten niet wie de koers gewonnen had.

Mareczko leek in eerste instantie aan het langste eind te hebben getrokken. Nadat de finishbeelden bestudeerd waren, bleek Malucelli echter de winnaar. De renner van Gazprom-RusVelo is ook de eerste leider.