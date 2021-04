Jakobsen na rentree in Turkije: “Dit is slechts het begin”

Fabio Jakobsen heeft op social media teruggeblikt op zijn rentree in het peloton. In de Ronde van Turkije keerde de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step, acht maanden na zijn zware val in de Ronde van Polen, terug in koers. Hij slaagde erin de wedstrijd uit te rijden.

“Mijn eerste acht koersdagen in acht maanden en we keren met The Wolfpack terug naar huis met vier etappezeges op zak”, schrijft Jakobsen. “Zonder de steun van de mensen die er de afgelopen maanden voor me zijn geweest, was dit nooit mogelijk geweest.”

Bij zijn bericht plaatste de Nederlander een foto van Deceuninck-Quick-Step in Turkije. “Op deze foto staan weliswaar slechts zes mannen, maar het staat voor veel meer mannen en vrouwen. Dit is een overwinning voor iedereen die me bij mijn rehabilitatie en comeback heeft gesteund.”

“Dit is slechts het begin. Nu kijk ik alweer uit naar de volgende koersen”, sluit Jakobsen af.