Jakobsen na nieuwe zege: “Wie had dit een jaar geleden gedacht?”

Fabio Jakobsen rijgt de laatste weken de overwinningen aaneen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step kwam vandaag in de finale van de Eurométropole Tour als winnaar uit de bus. Na een enerverende wedstrijd versloeg Jakobsen Jordi Meeus en Mads Pedersen in de sprint.

Na afloop keek Jakobsen terug op de wedstrijd en zijn winnende sprint. “Het was vast een mooie koers om te zien op televisie. Het was gedurende de wedstrijd ook nooit saai, ook niet in het peloton. Op de plaatselijke ronde reden dertig renners weg uit het peloton. We (doelt op Deceuninck-Quick-Step, red.) zaten met twee jongens vooraan. Dat was misschien niet ideaal, maar ook zeker niet slecht. We wisten als ploeg de rust te bewaren.”

In de finale slaagde Deceuninck-Quick-Step er in om de kopgroep weer in te rekenen en vervolgens kon Jakobsen zich opmaken voor de sprint. “Jannik Steimle reed allereerst het gat dicht en vervolgens wist Bert Van Lerberghe me goed te positioneren voor de sprint. Ik ben blij dat ik het vervolgens kon afmaken. Ik wilde aangaan op 200 meter van de streep, maar moest vervolgens nog wel even de benen stilhouden.”

De Nederlander moest in een fractie van een seconde namelijk een beslissing nemen. “Zoals iedereen weet vind ik het best spannend om rechts langs de hekken te sprinten. Ik beschik momenteel over goede benen. Ik heb de Vuelta gereden en de conditie is er nog altijd. Wie had dit een jaar geleden gedacht? Ik ben blij dat ik kan koersen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb er heel erg veel plezier in.”

Jakobsen rijdt dit seizoen nog één wedstrijd en dan zit zijn seizoen er definitief op. Komende dinsdag staat hij nog aan de start van de Waalse eendagskoers Binche-Chimay-Binche, ook wel bekend als de Memorial Frank Vandenbroucke.