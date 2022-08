Jakobsen prijst Nederlandse ploeg na winst op EK: “We doen het met zijn allen”

Fabio Jakobsen heeft de wegrit van de EK wielrennen in München op zijn naam geschreven. De Nederlander was het snelste in de massasprint, maar had dat niet kunnen doen zonder de hulp van zijn gelegenheidsploeggenoten, zegt hij na afloop tegen de NOS. “Het was perfect werk vanuit de ploeg.”

“Ik kwam vanuit de slipstream”, doelt Jakobsen op de laatste honderden meters, waarin hij voorbij Tim Merlier kwam. “Het was een supersterk ploeg, we doen het met zijn allen. De laatste twee rondjes schoven we op. Iedereen deed een perfecte beurt, en dat was nodig om van voren te blijven.”

“Danny (Van Poppel, red.) laat zien een echte lead out te zijn. Hij zet me echt af in het wiel van Tim (Merlier, red.) en ik kan er overheen komen”, aldus Jakobsen, die ook vol lof was over de rest van het team. “Het zijn allemaal profs, en gemotiveerd. Ik kan winnen, dat weten ze. Dus ik ben enorm dankbaar. Nu gaan we een feestje vieren.” Jakobsen is de eerste Nederlander sinds Joop Zoetemelk in 1985 die bij de wegrit van de mannen op een EK of WK het goud pakt. “Die wil ik graag opvolgen.”