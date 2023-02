Jakobsen en Groenewegen treffen elkaar ook dit jaar weer in de Ronde van Hongarije

Soudal Quick-Step zal in mei weer meedoen aan de Ronde van Hongarije (10-14 mei) en stelt opnieuw Fabio Jakobsen op. Dat heeft de organisatie van de vijfdaagse rittenkoers bekendgemaakt op sociale media. Eerder kwam al naar buiten dat Dylan Groenewegen een van de renners van Jayco AlUla op de voorlopige startlijst is.

Jakobsen reed de Ronde van Hongarije in 2022 voor het eerst. Nadat de Nederlander in de door Olav Kooij gewonnen openingsrit niet aan sprinten toekwam, wist hij wel de tweede en derde etappe te winnen. Op dag vier werd hij geklopt door Groenewegen. Zowel Jakobsen als Groenewegen won een kleine twee maanden later een rit in de Ronde van Frankrijk. Ook dit jaar richten beiden zich weer op de Tour de France (1-23 juli).

Het parcours van de komende editie van de Ronde van Hongarije is nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar bevatte de wedstrijd, die gewonnen werd door Eddie Dunbar, vier sprintetappes en één aankomst bergop.

Wedstrijdprogramma

Wedstrijdprogramma Dylan GROENEWEGEN