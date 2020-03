Jakob Fuglsang voert Astana aan in Strade Bianche dinsdag 3 maart 2020 om 19:35

Astana heeft zijn huiswerk klaar voor Strade Bianche van aankomende zaterdag. De Kazachse formatie rekent op de nummer twee van vorig jaar: Jakob Fuglsang. De Deen krijgt het gezelschap van onder meer Fabio Felline en Alex Aranburu. Alexey Lutsenko is dan weer niet van de partij.

Fuglsang begint zaterdag wellicht als topfavoriet aan de Italiaanse klassieker, zeker na zijn tweede plek van vorig jaar en aangezien Julian Alaphilippe, twaalf maanden geleden nog zijn grote kwelgeest, niet zal deelnemen. De 34-jarige klimmer is uitstekend aan het seizoen begonnen: hij won in het zuiden van Spanje namelijk de Ruta del Sol.

Astana rekent verder op Felline en Aranburu, twee outsiders voor een mooie ereplaats. Felline werd in het verleden al eens achtste in Strade Bianche, terwijl de explosieve Aranburu zondag nog een goede indruk maakte in Kuurne-Brussel-Kuurne. De selectie bestaat verder uit Manuele Boaro, Zhandos Bizhigitov, Davide Martinelli en Yuriy Natarov.

Selectie Astana voor Strade Bianche (7 maart)

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Zhandos Bizhigitov

Fabio Felline

Jakob Fuglsang

Davide Martinelli

Yuriy Natarov