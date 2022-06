Jakob Fuglsang verliest leiderstrui: “Geraint Thomas bleef aan mijn wiel plakken”

Jakob Fuglsang begon vanochtend als klassementsleider aan de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland, maar moest zijn trui na de bergrit afstaan aan Sergio Higuita. De Colombiaan sprong enkele kilometers onder de top van de slotklim bij de Deen weg. Had de Deen de aanval van Higuita verwacht? “Ja en nee”, zegt hij na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Natuurlijk had ik verwacht dat iemand iets zou proberen, maar ik hoopte dat we iets langer met z’n drieën zouden blijven”, zegt Fuglsang, die na een tempoversnelling van Daniel Felipe Martínez overbleef met Higuita en Thomas. “Toen viel Higuita aan en bleef G (Geraint Thomas, red.) aan mijn wiel plakken. Ik deed alles wat ik kon om in de buurt van Higuita te blijven…”

Thomas: “Blies me een beetje op”

De eerdergenoemde Thomas had wel al de nodige demarrages verwacht. “We verwachten veel aanvallen”, begint hij. “Dani (Daniel Felipe Martínez, red.) was ongelofelijk, heel het team eigenlijk. Ik ging van te ver achter Higuita aan, waardoor ik me een beetje opblies. Na zo’n lange inspanning, schatte ik een beetje verkeerd in hoelang vijfhonderd meter was.”

Ondanks dat hij Higuita niet meer wist te achterhalen en het geel aan de Colombiaan moest laten, was Thomas tevreden over zijn prestatie. “Het gaat goed. Ik heb hard gewerkt. Het doel was om in de best mogelijke vorm naar de Tour te gaan en daarvoor lig ik op koers. Nu moet ik alleen iedereen vermijden”, lacht de Brit, doelend op coronaperikelen die weer de kop op steken in het peloton.