Jakob Fuglsang: “Nibali en ik hebben de lucht geklaard” maandag 12 oktober 2020 om 09:06

Jakob Fuglsang heeft laten weten dat de lucht tussen hem en Vincenzo Nibali is geklaard. Volgens de Deen probeerden de media in de Giro d’Italia een conflict te creëren tussen beide renners.

Fuglsang schrijft in zijn column voor het Deense dagblad B.T. dat Nibali hem zaterdagavond een berichtje stuurde. “Over de media die een conflict probeerden te creëren tussen ons. De Italianen hadden mijn column vertaald en ze zien ons als de twee grootste favorieten in de Giro d’Italia na het wegvallen van Geraint Thomas en Simon Yates.”

Volgens de Deense ronderenner heeft hij de situatie met zijn concurrent nu bijgelegd. “We hebben uitgesproken dat we allebei dachten dat de ander dingen had gedaan die niet in orde waren. Maar we hadden afgesproken om elkaar zondag op het podium te begroeten. Nu hopen we allebei dat we een goede Giro rijden en we willen geen oorlog tussen ons.”

Wilco Kelderman

Fuglsang heeft het in zijn column ook over de koers. De Deen neemt met name Wilco Kelderman erg serieus in de strijd om het roze. “Geleidelijk aan worden de verhoudingen duidelijk in de koers. Kelderman lijkt in Sunweb de sterkste ploeg te hebben en ik verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen. Of het team dat ook gaat doen, is een andere discussie.”