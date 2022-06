Jakob Fuglsang derde in Zwitserland: “Als een van de weinigen echt wat geprobeerd”

Jakob Fuglsang droeg enkele dagen de leiderstrui in de Ronde van Zwitserland, maar hij begon de slottijdrit als de nummer drie. Uiteindelijk bleef hij op die plek in het algemeen klassement staan. “Over het algemeen ben ik tevreden met mijn dag en, uiteindelijk, ook met mijn Ronde van Zwitserland”, zegt de renner van Israel-Premier Tech op de ploegsite.

“Ik heb het in veel etappes geprobeerd vergeleken met andere jongens”, vervolgt Fuglsang. “Ik was misschien een van de weinigen die echt iets geprobeerd heeft. We hadden waarschijnlijk een van de sterkste teams om koers te maken en ik denk dat we heel goed gereden hebben, met het team dat we hadden. Ik gaf alles wat ik had.”

“Het is gemakkelijk praten achteraf”

In de laatste tijdrit werd Fugslang negende op bijna een minuut van Geraint Thomas, die Sergio Higuita voorbijstak en eindwinnaar werd. “Als ik terugkijk, had het misschien slim geweest om Thomas de leiderstrui te geven, zodat zijn team de koers had moeten controleren. Maar het is altijd gemakkelijk praten achteraf. Ik heb geen spijt. Ik wist dat het moeilijk zo worden om Thomas te verslaan in deze tijdrit.”

“Ik heb alles gegeven deze week. Het was uiteindelijk niet genoeg. Ik neem de trui niet mee naar huis, dus ik zal volgend jaar terugkomen om opnieuw voor de overwinning te gaan.”