donderdag 5 oktober 2023 om 15:58

Jago Willems wordt ploeggenoot van broer Thimo bij VolkerWessels

VolkerWessels heeft zich versterkt met Jago Willems. De 21-jarige Belg, die bij VolkerWessels zijn oudere broer Thimo Willems tegen zal komen, reed het voorbije seizoen voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny.

“Met deze nieuwe uitdaging voor me hoop ik niet alleen mijn eigen prestaties naar een hoger niveau te tillen, maar ook een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van het VolkerWessels Cycling Team”, zegt Willems op de sociale media van zijn toekomstige ploeg.

Willems werd dit jaar onder meer achttiende in Luik-Bastenaken-Luik U23 en negende in de Grand Prix Cerami (1.2). Twee jaar terug eindigde hij als twaalfde in de Ronde de l’Isard (2.2U), een prestigieuze rittenkoers voor beloften. Hij kwam toen nog uit voor Bingoal WB Development Team, waar hij ook in 2022 nog onder contract stond.

VolkerWessels maakte eerder ook de komst van Thom van Herwaarden, Sam Gademan, Stijn Daemen, Niek Hoornsman en Elmar Ebma bekend.