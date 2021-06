Jacopo Mosca mag ziekenhuis verlaten na harde val

Een week na zijn harde val tijdens het Italiaans kampioenschap tijdrijden mag Jacopo Mosca het ziekenhuis van Cesena verlaten. De renner van Trek-Segafredo kreeg groen licht om thuis verder te herstellen van zijn verwondingen.

Mosca kwam tijdens het Italiaans kampioenschap tijdrijden hard ten val en liep daar een gebroken sleutelbeen, meerdere ribbreuken en een klaplong bij op. Vanwege de ernst van de klaplong werd in zijn borst een drain geplaatst. Inmiddels is de Italiaanse renner met succes aan zijn gebroken sleutelbeen geopereerd.

Dit seizoen reed Mosca al de Giro d’Italia, waarvan hij met twee tiende plaatsen terugkeerde. Een week later ging hij in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge van start, gevolgd door de Franse La Route d’Occitanie. In de vierdaagse ronde reed hij twee maal naar de derde plek in de eerste twee etappes.

We're so happy to see @SunJjak smiling while he's leaving the hospital 🙏

One week after the heavy crash suffered at the Italian TT Championship the rider has the green light to return home.

Now it's time to recover. It's going to be long, but Jacopo is a tough guy 💪 pic.twitter.com/YYxGXtkEoK

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 25, 2021