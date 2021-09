Jacopo Mosca maakt drie maanden na zware val zijn rentree

Jacopo Mosca kan vandaag eindelijk weer een rugnummer opspelden namens Trek-Segafredo. De 28-jarige Italiaan moest de voorbije maanden revalideren van een zware val. Mosca begint vandaag aan de vierdaagse Giro di Sicilia.

Een klaplong, een gebroken sleutelbeen, een gebroken schouderblad, acht gebroken ribben, een schedeltrauma en vijf rugwervels waarbij uitsteeksels gebroken waren. Dat was de schade van Mosca na een crash op hoge snelheid eind juni tijdens het Italiaans kampioenschap tijdrijden. Na een week mocht de Italiaan het ziekenhuis verlaten, maar dit bleek pas het begin van een lange revalidatie.

Giro di Sicilia

Ploegdoker Emilio Magni was eind juli nog voorzichtig met zijn prognose. “De schouderbreuken zijn operatief behandeld en voor de ribben en de rugwervels is gewoon tijd nodig. Het doel is om Jacopo in 2022 weer op 100% te hebben. Ik sluit niet uit dat hij dit seizoen alweer kan koersen, maar we moeten ook realistisch zijn en het zien als een kans om weer het gevoel te krijgen van het rijden in een peloton”, aldus Magni.

Het herstel van Mosca verliep echter voorspoedig en dus is de renner opgenomen in de selectie voor de Giro di Sicilia, samen met de gebroeders Vincenzo en Antonio Nibali, Niklas Eg, Matteo Moschetti, Mattias Skjelmose Jensen en stagiair Asbjørn Hellemose. Mosca hoeft zich overigens niet meer te bewijzen in de resterende koersen, aangezien hij eind juli al werd beloond met een nieuw contract tot eind 2023.