Jacopo Mosca kampt met ziekte van Pfeiffer: “Voelde me in de Giro elke dag slecht”

Jacopo Mosca heeft een verklaring gevonden voor zijn tegenvallende prestaties van de afgelopen periode. De Italiaan van Trek-Segafredo heeft de ziekte van Pfeiffer opgelopen. Dat schrijft Mosca op zijn sociale media.

“Ik sta stil. Nog een keer”, begint Mosca, die vorig jaar enkele maanden uit de roulatie was na een val op het Italiaans kampioenschap tijdrijden. Nu is het de ziekte van Pfeiffer die hem voorlopig van de fiets houdt. “Na een zware Giro, waarin ik me bijna elke dag slecht voelde, ontdekte ik recent dat ik de ziekte van Pfeiffer heb. Ik probeerde er doorheen te komen, maar mijn lichaam zei nee.”

“Er is geen andere oplossing dan rusten en kijken hoe Elisa Longo Borghini (Mosca’s partner, red.) gaat koersen op het nationaal kampioenschap volgende week. Ik zie jullie snel!”, sluit Mosca af. De 28-jarige renner startte donderdag nog in La Route d’Occitanie, maar ging in de tweede etappe niet meer van start. De Ronde van Italië reed hij wel uit.