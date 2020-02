Jack Haig: “Winnen tegen Fuglsang en Landa is heel belangrijk voor me” zaterdag 22 februari 2020 om 18:50

Jack Haig won zaterdag de vierde etappe in de Ruta del Sol door Jakob Fuglsang en Mikel Landa in een sprint te verslaan. Na afloop was de Australiër erg gelukkig met zijn zege: “Winnen tegen Fuglsang en Landa is erg belangrijk voor me. Zij zijn het soort renner dat ik wil worden.”

“Ik wil proberen om voor de grote rondes te gaan, dus dat ik het vandaag met hun uit kan vechten geeft me een heel goed gevoel en de bevestiging dat ik op de goede weg ben”, aldus Haig. “Het is heel mooi om te winnen na de teleurstelling van gisteren.”

“Hopelijk kan ik mijn derde plaats morgen verdedigen in de tijdrit”, eindigt hij. “Het gaat zwaar worden, maar ik denk dat ik een buffer heb met Ion Izagirre.”