Jack Haig schiet raak in Ruta del Sol zaterdag 22 februari 2020 om 16:22

Jack Haig heeft de vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De coureur van Mitchelton-Scott flitste in de slotmeters verrassend nog langs Jakob Fuglsang en Mikel Landa, met wie hij was weggereden op de Alto del Purche.



Wie zaterdag als eerste de top van de Alto del Purche rondde, zou goede kans op de overwinning maken in de vierde etappe van de Ruta del Sol. Na deze beklimming van eerste categorie (9 kilometer aan 7,5 procent) volgde namelijk alleen nog een afdaling van 18 kilometer naar finishplaats Granada.

Lammertink en Hofstede in de vroege vlucht

Achttien coureurs zagen wel mogelijkheden in het profiel van deze etappe, waaronder twee Nederlanders en twee Belgen. Lennard Hofstede en Maurits Lammertink waren de twee Nederlanders, Jimmy Janssens en Floris De Tier de twee Belgen. Hun vroege vlucht kreeg een maximale voorsprong van drie minuten. Te weinig, bleek achteraf. Op de Alto del Purche werd De Tier als laatste vluchter ingerekend.

Fuglsang gaat voor derde ritzege

Het was daarna niet lang wachten op een nieuwe aanval. Jakob Fuglsang plaatste op 24 kilometer zijn demarrage op zoek naar een derde overwinning. Niemand leek in staat om te kunnen volgen, maar later sloten Mikel Landa, Dylan Teuns, Ion Izagirre, Jack Haig en Brandon McNulty weer aan.

McNulty valt aan

Een status quo volgde, totdat McNulty het op 20 kilometer van de streep probeerde. De Amerikaan geraakte echter niet weg. Zijn aanval leek wel ten koste te gaan van Izagirre, die al enige tijd op een gaatje reed. Met hangen en wurgen wist de Spanjaard even later toch weer aan te sluiten.

Demarrage Haig, McNulty en Izagirre passen

Daarna ging het licht wel uit toen Haig versnelde. Ook McNulty moest zijn eerdere inspanningen bekopen. Landa, Fuglsang en Haig rondden met een voorsprong van dertig seconden op de twee gelosten de top en begonnen aan de afzink richting Granada.

Haig spurt naar de zege

In de afdaling behielden de drie koplopers hun voorsprong, waarna er in Granada om de zege werd gesprint. Landa ging in deze sprint vroeg aan. Fuglsang kwam vervolgens snel over de Spanjaard heen. De Deen leek op weg te zijn naar zijn derde overwinning, maar in de slotmeters kwam Haig nog opzetten om de rit te winnen. Fuglsang behield met zijn tweede plaats de leiderstrui.