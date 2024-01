zondag 7 januari 2024 om 10:30

Jacco won dankzij Heineken 0.0 een originele Cervélo-fiets van Team Jumbo-Visma

Ad Vorig jaar organiseerden we samen met Heineken 0.0 een winactie waarbij een originele Cervélo-fiets van Team Jumbo-Visma te winnen was. Met meer dan 13.000 inzendingen was de interesse overweldigend. Uit de vele inzendingen is door loting Jacco (45) uit Alblasserdam als winnaar uit de bus gekomen. Hij rijdt vanaf nu op een teamfiets die vorig jaar nog door een van de renners van de geel-zwarte succesformatie gebruikt werd.

Jacco kreeg zijn prijs overhandigd bij de Service Course van Team Jumbo-Visma in Den Bosch. Hij is een echte wielerliefhebber. “Ik heb de liefde voor de wielersport van huis uit meegekregen,” legt hij ons uit. “Ik kom oorspronkelijk uit Drenthe en mijn vader was wielerjournalist. Daarom was ik iedere zaterdag- en zondagmiddag bij koersen in Groningen en de kop van Drenthe aanwezig,” kijkt hij terug.

Op latere leeftijd werd hij zelf ook actief. “Ik heb heel lang gevoetbald, maar kreeg na meerdere blessures het advies om te gaan fietsen. Ik rijd graag mijn rondjes door de Alblasserwaard en de Biesbosch en probeer twee keer in de week op de fiets te zitten. Met vaste rondjes in de buurt van veertig, tachtig en honderd kilometer. Een van mijn favoriete routes is langs de Lekdijk, al ga ik ook graag naar de Utrechtse Heuvelrug. Ik denk dat ik op jaarbasis tussen de vijf- en zevenduizend kilometer rijd.”

De fiets komt goed van pas bij een van zijn fietsdoelen voor 2024. “We gaan eind mei met een groep vrienden naar de Vogezen voor een fietsweekend. Dan zal er aardig wat geklommen worden. Daar ben ik zelf wat minder van, maar aan de fiets kan het nu niet meer liggen”, lacht hij. “Maar deze fiets nodigt uit om komend jaar vaker te gaan fietsen. Dat ga ik ook zeker doen. Ik ben van plan wat vaker tijd vrij te maken voor mooie fietsritjes.”