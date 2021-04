Izagirre na millimetersprint in Baskenland: “Ik feliciteerde Bilbao na afloop”

Pello Bilbao werd na afloop van de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland gefeliciteerd door zijn regiogenoot Ion Izagirre. De renner van Bahrain Victorious stak na een millimetersprint in Hondarribia zijn handen in de lucht, maar bleek na het bestuderen van de fotofinish toch niet de winnaar van de dag.

De twee Basken maakten in de finale deel uit van een kopgroep van zes renners. Izagirre opende in finishplaats Hondarribia zijn sprint, wist de eerder ontsnapte Esteban Chaves nog net op tijd in te rekenen maar Bilbao kwam in de laatste meters nog met een ultieme jump. “Het was heel erg nipt, maar ik dacht dat Bilbao er met de zege vandoor ging”, zo begint Izagirre zijn relaas.

“Hij kwam van achteruit en stak na de finish zijn handen in de lucht. Ik dacht echt dat ik had verloren en dus feliciteerde ik hem na afloop met zijn overwinning. Mijn verzorgers vertelden me na de finish echter dat ze nog aan het kijken waren naar de fotofinish. Ik wilde aanvankelijk nog niet juichen. Ik ben echt heel erg blij met deze zege.”

Genieten

Izagirre, nog altijd de laatste eindwinnaar van de Ronde van het Baskenland, probeert de sprint nog eens te reconstrueren. “Het was wind op de kop en in de laatste kilometers dachten we allemaal aan de sprint. Buchmann besloot als eerste te versnellen, maar de aanval van Chaves was snedig en hij wist een mooi gaatje te slaan.”

“Ik besloot te wachten op een reactie van Buchmann en McNulty, om vervolgens in het wiel mijn sprint te beginnen.” Izagirre, die nu negende staat in het algemeen klassement, wil nu vooral genieten van zijn net behaalde ritzege. “Dit is heel erg speciaal voor mij, aangezien ik in 2019, het jaar van mijn eindzege, geen etappe wist te winnen.”