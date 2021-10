Iván Ramiro Sosa ruilt INEOS Grenadiers in voor Movistar

Movistar heeft op haar kanalen de komst van Iván Ramiro Sosa bevestigd. De nog altijd maar 23-jarige Colombiaan begint in 2022 dus in Spaanse dienst, na eerdere werkverbanden bij Androni Giocattoli-Sidermec (2017-2018) en sinds 2019 bij het Britse INEOS Grenadiers. Daar ging overigens een heuse soap aan vooraf, nadat Trek-Segafredo hem eerst had aangekondigd.

De pocketklimmer heeft al dertien profzeges op zijn palmares, waaronder twee eindzeges in de Vuelta a Burgos. De Koning van Lagunas de Neila (hij won in 2018, 2019 en 2020 op de scherprechter in Burgos) zegevierde ook in de eindklassement van de Tour de la Provence (dit jaar), Sibiu Tour en Adriatica Ionica Race (beide 2018). Sosa werd als groot talent voor het rondewerk binnengehaald door Sir David Brailsford, maar die verwachtingen kon de jongeling tot op heden niet inlossen.

Bij Movistar hoopt Sosa wel die stap te kunnen zetten. “Ik ben erg trots dat ik me bij dit team mag voegen. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten. Ik wil mezelf hier laten gelden, mijn teamgenoten te ondersteunen en om op een constant niveau te blijven rijden. Ik hoop het team plezier en tevredenheid te brengen met mijn werk, zodat we een basis kunnen leggen voor een jarenlange samenwerking. Ik denk dat iedereen dat wil en daarmee heel blij zo zijn”, vertelt hij in een persbericht.