Iván Garcia vreest voor Ronde van Vlaanderen na late val in Scheldeprijs

De valpartij van Iván Garcia in de eindsprint van de Scheldeprijs kost hem deelname aan de Ronde van Vlaanderen. De Spanjaard van Bahrain McLaren liep bij de crash een scheurtje in een handwortelbeentje op. Daarnaast ging zijn schouder uit de kom.

Garcia kwam in in de laatste rechte lijn van de Scheldeprijs ten val omdat hij over de gevallen August Jensen heen viel. Hij kon de renner van Riwal-Securitas niet meer ontwijken.

“Uiteindelijk blijk ik een ruptuur in mijn handwortelbeentje te hebben en een schouderdislocatie”, schrijft Garcia op sociale media. “Het lijkt erop dat ik dit jaar geen klassiekers kan rijden.”

De klassiekerkopman van Bahrain McLaren houdt de deur dus nog op een kier, maar vreest voor het einde van zijn seizoen. Ook de Driedaagse Brugge-De Panne van volgende week staat nog op zijn programma. ()

Finalmente rotura de escafoides y luxación de hombro.. parece que este año me quedo sin correr ninguna clasica😢 — Iván Garcia Cortina (@ivan_cortina) October 15, 2020