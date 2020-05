Iván García over toekomst: “Ik heb mooie aanbiedingen op zak” vrijdag 29 mei 2020 om 10:36

Iván García zal binnenkort moeten beslissen waar zijn toekomst ligt. De Spanjaard koerst nu nog voor Bahrain McLaren, maar beschikt over een aflopend contract. “Ik voel me goed binnen het team, maar ik heb mooie aanbiedingen op zak”, zo vertelt García in het Eurosport-programma La Montonera.

De 24-jarige García maakte begin 2017 zijn debuut voor de WorldTour-formatie uit het Midden-Oosten. De sterke coureur is inmiddels uitgegroeid tot een uitstekende profwielrenner. Zo won hij begin dit jaar nog een etappe in Parijs-Nice. “Ik moet dit jaar een nieuw contract tekenen, gelukkig heb ik enkele mooie aanbiedingen op zak.”

“Ik heb het naar mijn zin bij Bahrain McLaren, maar moet alles nog op een rijtje zetten. Ik wilde eigenlijk wachten tot de Tour de France, maar we moeten nu wel in actie schieten. Het is een risico om lang te wachten, aangezien ploegen dan wellicht afhaken. Ik moet nu wel een beslissing nemen, anders val ik wellicht buiten de boot.”

García hoopt dit jaar alsnog de belangrijkste kasseiklassiekers te betwisten. Zo hoopt de snelle Spanjaard op een knalprestatie in Parijs-Roubaix. Vorig jaar maakte hij een sterke indruk in de Helleklassieker, maar kreeg hij op een cruciaal moment af te rekenen met materiaalpech.